العراق.. ‘‘سرايا السلام‘‘ تعلق على مخطط استهداف المقدسات

وقال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي ،أمس الاثنين، إن "الاجتماع بقادة السرايا العسكريين خرج باعلان الجهوزية التامة والبدء بانتشار السرايا في المحافظات المهددة وهي بغداد وكربلاء والنجف"، مشيراً إلى أن "التهديد يشمل المساس بمقدسات الشيعة والسنة وكذلك مقدسات غير المسلمين".



وأضاف التميمي: "كان لدينا تنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية ولم نبخل بالمعلومات"، مؤكداً أن "العمل يتم بتنسيق عال بين السرايا وقوات الأمن من اجل التوصل للإرهابيين، وإحباط مخططاتهم".



وأوضح التميمي: أنه "سيكون هناك انتشار أمني مكثف في المناطق المهددة".



يشار إلى أن محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف في وقت سابق من يوم الاثنين، عن مخطط للهجوم على بعض "المقدسات" في بغداد والمحافظات.