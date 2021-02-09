الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 09:36

الأمم المتحدة تدعو دول57 لاستعادة رعاياها من سوريا

الأمم المتحدة تدعو دول57 لاستعادة رعاياها من سوريا
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هؤلاء الرعايا بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويقول خبراء في مجال حقوق الإنسان في المنظمة الدولية إن القانون الدولي يلزم هذه الدول بإعادتهم، ومحاكمة البالغين منهم في حال توفرت أدلة على تورطهم في جرائم حرب أو جرائم أخرى.

وشددت فيونولا ني أولين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان على أهمية استعادة الدول لرعاياها.

وأطلقت فيونولا ني أولين على القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة "قائمة العار".

وانتقدت عملية التجريد من الجنسية التي تنتهجها بعض الدول، مؤكدة أن ترك الإنسان من دون جنسية، أمر غير قانوني.

ويوجد نحو 9462 امرأة وطفل من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي الهول وروج الخاضعين لإدارة السلطات الكردية شمال شرقي سوريا. ويعيش هؤلاء في ظروف "غير إنسانية" دون غطاء قانوني.
مصدر : وكالات
رقم : 915195
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
المراسلة معصومة فروزان
9 شباط 2021
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
9 شباط 2021
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
اللواء باقري: حرس الثورة تحمل مسؤولية أمن مضيق هرمز على أفضل وجه
8 شباط 2021
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
بقلم الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الفلسطينية
8 شباط 2021
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
ظريف: إيران تطالب بضمانات أمريكية بشأن الاتفاق النووي
7 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: إيران يحق لها وضع شروط على الاتفاق النووي
7 شباط 2021
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية ذخيرة حية مكنت قوى الإسلام الحقيقية والحرة من الظهور
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
محلل سياسي عراقي: الثورة الإسلامية هي رأس الحربة في دعم المقاومة وتحرير فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
7 شباط 2021
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل طهران
7 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية