قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وأصيب فتى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



واندلعت مواجهات عند البوابة الرئيسية لمخيم الدهيشة إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة فتى يبلغ من العمر (17 عاما)، برصاصة في القدم، نقل الى مستشفى الجمعية العربية لتلقي العلاج.



واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مصطفى إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، وإسلام محمد سباتين (19 عاما) من منطقة البالوع في بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.



ومن دورا غرب الخليل اعتقلت الشاب عيسى محمد الرجوب ومجاهد أبو جحيشة من بلدة إذنا. فيما اعتقلت الشابين محمد عصام البرغوثي واسحاق ابو عدوان من قرية كوبر في رام الله.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد يوسف زيادة من بلدة مادما بنابلس عقب مداهمة منزله، علماً أنه لم يمض على الافراج عنه سوى شهرين ونصف.



ومن بلدة الرام شمال القدس اعتقلت إسحاق أبو هدوان، ومن جنين اعتقلت نبيل جميل جرار وقيس حمدان وعمر علي ابو عبيد 20 عاماً.