ارتياح في الجلسة الأولى للحوار الفلسطيني في القاهرة

وذكرت بعض وسائل الاعلام أن أوساط مشاركة في جلسة يوم أمس عبرت عن ارتياحها، ونسبت وكالة صفا الفلسطينية الى ما اسمته بالمصدر المطلع قوله، ان جولة الحوار في اليوم الأول والتي عقدت في مقر المخابرات المصرية بالإيجابية.



كما نقل مصدر صحفي عن مصدر آخر قوله أن "الأجواء التي سادت لقاء اليوم (أمس) كانت طيبة وإيجابية والوفود كانت مرتاحة في طرح وجهات نظرها المختلفة"، مضيفا: "الانطباع العام هذه المرة مختلف تماما".



ومن بين المواضيع التي طرحت امس، ذكر أن "موضوع معبر رفح البري، طرح خلال الجلسات الثلاث التي عقدت اليوم وخلال اللقاءات التمهيدية قبيل بدء جلسات الحوار، وكان هناك إلحاح كبير" من أجل فتح المعبر وإنهاء مشكلة العالقين الفلسطينيين.



ونبه المصدر أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل ألقى كلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية انعقاد الحوار، وجدد دعم مصر للقضية الفلسطينية والعمل على تعزيز الحضور الفلسطيني عربيا ودوليا، موضحا أن رؤساء وفود الفصائل الفلسطينية ألقوا كلماتهم خلال هذه الجلسة.



ولفت المصدر، إلى أن الجلسة الثانية عقدت بعد الظهر برئاسة الوكيل عمرو نظمي، وبحث خلالها بشكل معمق ونقاش تفصيلي العديد من التفاصيل المتعلقة بكافة القضايا ذات العلاقة بالانتخابات ومرجعيتها وضمانات نزاهتها، والمحاذير والتخوفات..



وأشار إلى أن جلسات اليوم الثلاثاء، "ستستأنف صباحا في ظل حالة من الإيجابية".



من جهته وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجلسة الأولى من أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بـ"الناجحة".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي بالقاهرة، الإثنين، مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وانطلقت يوم أمس أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، وشخصيات مستقلة، والمقرر أن يستمر يوم غد الثلاثاء، في العاصمة القاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية.



وناقش المجتمعون "القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية"، بحسب المصدر ذاته.



وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 كانون الثاني2021، فإنها ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار 2021، والرئاسية في 31 تموز 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب 2021.