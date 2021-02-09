العراق وإيران يوقعان ثلاث مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي

جاء ذلك بعد المحادثات التي جرت بين رئيس السلطة القضائية في ايران اية الله ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.



و تم توقيع مذكرات التفاهم بعد اجتماع مسؤولي الشؤون القانونية والقضائية في البلدين بحضور رئيسي القضاء الإيراني والعراقي.



ووقع رئيسا الادعاء العام العراقي والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي، فيما وقع وزير العدل العراقي ورئيس مؤسسة التفتيش العامة الإيرانية على مذكرة تفاهم في مجالات التفتيش والرقابة، اما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت بشأن السجناء لدى البلدين، ووقعها من الجانب الإيراني رئيس مؤسسة السجون.