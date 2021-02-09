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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 16:12

سوريا تضع اللمسات الاخيرة على اكبر مرصد فلكي بالمنطقة

سوريا تضع اللمسات الاخيرة على اكبر مرصد فلكي بالمنطقة
وأوضحت الجمعية أن المرصد الفلكي سيكون مرتبط بشبكة الإنترنت حتى يكون متاحاً لجميع المتابعين في سوريا

ولفتت إلى أنه يمكن من خلاله الدخول إلى الرابط الخاص بالمرصد متابعة ومراقبة السماء وحركة النجوم والكواكب.

وكشف رئيس الجمعية الفلكية محمد العصيري، لنفس الصحيفة، عن وجود اتفاقيات تعاون مع عدد كبير من المؤسّسات العلمية والبحث العلمي لتطوير المرصد الفلكي السوري.

وتستهدف اتفاقات التعاون جعل المرصد الفلكي السوري قادراً على إجراء البحوث والدراسات العلمية، بحسب كلام العصيري.

وأضاف العصيري: ” الجمعية تسعى لرفد كادرها بتقنيات حديثة ومتطورة، بحيث تكون من أهم المراكز العلمية في المنطقة، وتمتلك تقنيات متطورة جداً تضاهي مثيلاتها في الوطن العربي”.

وكان العصيري أوضح في كلام سابق له امتلاك سوريا الكادر المؤهل للوصول إلى الفضاء مرة أخرى، مشيرا إلى أنه “بمجرد رفع العقوبات عن سوريا سيتم العمل على إطلاق القمر الصناعي السوري”.

يذكر أن وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أعلن في 2018 عن ضرورة وضع خريطة طريق حتى يكون لسوريا برنامجها الفضائي، ومن ثم إطلاق أول قمر صناعي سوري كأحد أهداف وزارته.
مصدر : وكالات
رقم : 915274
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