رضوان: الثورة الإسلامية ما زالت في تصاعد عبر محور المقاومة

في لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية أضاف رضوان أن الثورة الإسلامية ما زالت في تصاعد مستمر عبر تأسيس محور المقاومة.



وقال إن: الثورة الإسلامية في إيران ليست ارتدادات بل هي مرحلة صعود، بدأت كمنطلق وصعود وبعث جديد.. إرتقت ووصلت اليوم بدلا من أنها ثورة إسلامية في إيران فنحن نتحدث اليوم عن محور المقاومة وهو الذي يرفض الهيمنة الصهيوأميركية في المنطقة ويواجه الاحتلال الأميركي والصهيوني في المنطقة.



وبين أن الثورة الإسلامية في إيران تطورت كذلك إلى مقاومة فاعلة على أرض فلسطين وبالخصوص على أرض قطاع غزة، وأن من نتاج هذا الدعم المتواصل للمقاومة على أرض فلسطين كان رحيل الاحتلال عن أرض قطاع غزة تحت ضربات المقاومة.