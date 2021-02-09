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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 16:20

وزير خارجية قطر: سنستمر بدعمنا للبنان

وزير خارجية قطر: سنستمر بدعمنا للبنان
وأضاف آل ثاني : "سعدت بلقاء الرئيس عون وتأتي زيارتنا استكمالا لزياراتنا خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب العام الماضي، ونحن سنتابع ما تكفلت به دولة قطر من مشاريع مستشفيات الميدانية وإعادة إعمار مستشفى الكرانتينا و55 مدرسة رسمية و20 معهد تقني وغيرها".

واعتبر أن "تشكيل الحكومة شأن داخلي لبناني ولقطر علاقات جيدة مع جميع الجهات المعنية، وقطر مستعدة دائماً لتسهيل أي حوارات وللمساعدة في ولادة حكومة في لبنان، ولا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة، ولا مبادرة لدعوة السياسيين إلى الدوحة حاليا ونتمنى أن يخرج الحلّ من بيروت وجميع من تواصلنا معهم ينتظرون تشكيل حكومة".

وأكمل: "لدينا مشاورات مع الدول الصديقة المهتمة بالشأن اللبناني والجميع يقول بأنه يجب تشكيل حكومة والجميع متوجه بهذا الإتجاه" لافتا الى أن "أي برنامج اقتصادي لدعم لبنان يتطلب وجود حكومة وحملنا رسالة الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس عون وهي لحثّ الفرقاء على تغليب المصلحة الوطنية من أجل تشكيل حكومة وعندما يتمّ تشكيلها قطر مستعدة لدرس الخيارات كافة للمساعدة".
مصدر : وكالات
رقم : 915278
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