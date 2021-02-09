هكذا علقت حماس على اعتقال الاحتلال أحد قيادييها

وشددت حماس في بيانها على اعتقال الحاج على أن ذلك سيزيدهم إصرارا على المضي في طريقهم نحو حمل هموم شعبنا وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب أولوياتنا نحو مواجهة الاحتلال.



وقالت: "لقد ظل القيادي الحاج داعيًا للوحدة الوطنية التي تؤسس لمرحلة جديدة في حياة شعبنا، وهو الذي قضى أكثر من 10 سنوات من عمره في سجون الاحتلال بين أبناء شعبنا من مختلف الفصائل".



وأشارت حماس إلى أن تهديدات الاحتلال التي تقوم بها أجهزته الأمنية وعمليات التخويف من المشاركة في الانتخابات لن ترهب أبناء شعبنا، فمعركتنا معه عنوانها التحدي والمواجهة التي ستنتصر فيها إرادتنا الوطنية.