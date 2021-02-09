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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 16:48

تمديد حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة لتجاوز نقاط الخلاف

تمديد حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة لتجاوز نقاط الخلاف
وقالت مصادر فلسطينية أن اجواء ايجابية سادت خلال الجلسات الثلاث التي عقدت في اليوم الأول وشملت كلمة لرئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل وكلمة رؤساء الفصائل.

وأكدت المصادر الاتفاق على اغلاق ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة واعطاء مساحة واسعة من الحرية.

ورجحت المصادر تمديد الحوار ليوم اضافي على أن ينتهي الاربعاء لاعطاء فرصة للاتفاق على كامل نقاط الخلاف بين الفصائل.

وتناقش الفصائل في اليوم الثاني ملف المحكمة الدستورية ومحاكم الانتخابات، اضافة الى ملف الاشراف الامني على صناديق الانتخابات.
مصدر : وكالات
رقم : 915286
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