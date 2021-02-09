الذكرى 42 لانتصار الثورة الاسلامية... واعتلاء ايران لقمم المجد

وتتابع الثورة الاسلامية مسيرتها الحضارية والانسانية والفكرية بصمود امضى وها هي اليوم تدشن عامها الثالث والاربعين بانتصارات باهرة وتبرهن صوابية النهج الذي اسسه زعيم الامة الراحل الامام الخميني(قدس سره) في ضوء ولاية الفقيه.



فايران لها دستور دائم والبلاد قائمة على دولة المؤسسات وهي الان نموذج حي للتجربة الاسلامية التي تتطور آفاقها يوما بعد آخر وفقا لمتطلبات العصر وتحديات المرحلة.



وفي بيان بمناسبة حلول الذكرى الثانية والاربعين لانتصار الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني (رض)، قدم اللواء باقري تبريكاته لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي والشعب الايراني واحرار العالم، واكد ان الثورة الاسلامية كانت بداية تحولات كبيرة في العالم ونقطة الهزيمة وتحرير إيران من الهيمنة الأميركية والمعسكر الغربي واعادة نشر الاسلام المحمدي الاصيل وبداية الجهود لبلوغ قمم المجد وتحقيق الاقتدار العالمي وتحويل ايران الى قوة عالمية لا يمكن تجاهلها.



و أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان القوى العظمى تشعر في الوقت الحاضر بالرعب من خلال مراقبة القدرات الجيوسياسية والاستراتيجية للجمهورية الإسلامية وتطورها في شتى المجالات.



واوضح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة انه في الوقت الحاضر تم الحاق أكبر هزيمة بالأهداف والاستراتيجيات الإقليمية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني والانظمة الرجعية في المنطقة في مواجهة الثورة الإسلامية والشعب الايراني، معتبرا ان الحضارة الغربية والأميركية تتقهقر أمام الجمهورية الاسلامية ووصلت إلى "مأزق استراتيجي".



واشار الى ان الاستكبار العالمي وفي مجال التهديدات والهجمات المتكررة والعقيمة، لم يستطع أن يرتكب أي حماقة ضد الجمهورية الاسلامية، وبات اكثر عجزا من أي وقت مضى، ولن يتمكن من اختراق جبهة الثورة الإسلامية، وبعون ​​الله وبفضل القيادة الحكيمة واليقظة، تسير الجمهورية الاسلامية قدما في الطريق المستقيم، وستؤول مؤامرات الاعداء بالفشل في ظل صمود الشعب الايراني ووحدته وتضامنه.



واضاف اللواء باقري: اليوم، تشعر القوى العالمية بالرعب من مراقبة القدرات الجيوسياسية والاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطورها في جميع المجالات، وليس لديهم خيار سوى قبول دور المتفرج في مشهد القوة الدولية لبلدنا بلا منازع، سواء شاءوا ذلك أم أبوا، ويجب أن يعدوا أنفسهم لقبول ترتيب وهندسة القوة الجديدة الناشئة في المنطقة التي يشكل الإيرانيون المركز الرئيسي لها.



وفي سياق متصل قال الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام حميد شهرياري" : ان الثورة الاسلامية في ايران وضعت القضية الفلسطينية على راس اولويات الثوريين في ايران وسائر بلاد المسلمين ولدى احرار العالم جميعا.



جاء ذلك في كلمة ادلى بها حجة الاسلام شهرياري اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر "الثورة الاسلامية وخطاب الوحدة" الافتراضي.



واضاف : ان الثورة الاسلامية بثت الامل وروح المقاومة بوجه المستكبرين في جسد الامة الاسلامية التي استطاعت ان تحقق الانتصارات الواحد تلو الاخر على حساب الذين دنسوا كرامتها واساؤوا الى مقدسات وقدرات المسلمين.



ونوه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية التي انبثقت من الثورة الاسلامية في ايران، حققت بقوة ايمان الشعب بالله تعالى، الكثير من الانجازات على مدى العقود الاربعة الماضية.



واوضح حجة الاسلام شهرياري : ان نظام الجمهورية الاسلامية الذي انطلق من قاعدة الارادة الجماهيرية والانتخابات والاستفتاء العام في ايران يمنح الشعب الايراني حق تقرير المصير واختيار الدستور والقيادة والسلطة القضائية والمجالس البلدية في البلاد.



واشار الى الكم الهائل من التحديات والهجمات العسكرية والامنية والاعلامية والاقتصادية التي تعرضت لها الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ انتصار الثورة لغاية اليوم؛ مؤكدا ان ايران رسخت كافة الطاقات والامكانات في هذه المواجهة الشرسة؛ بما في ذلك دعم القضية الفلسطينية والشعوب المضطهدة ومكافحة الارهاب في ارجاء العالم.



واكد الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، ان النهج الذي رسمه الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) بقيادته للثورة وانشاء نظام الجمهورية الاسلامية في ايران، قائم اليوم تحت رعاية وقيادة قائد الثورة "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" بكل اقتدار وحسم وفي جميع الساحات الداخلية والعالمية.



