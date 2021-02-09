وذكرت مصادر محلية سورية أن مجموعات مسلحة من ميليشيات “قسد” داهمت اليوم قرى الحدادية وعفرة والبجاري وعدداً من القرى المحيطة بناحية مركداً بريف الحسكة الجنوبي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



إلى ذلك تحدثت مصادر محلية من داخل مدينة الحسكة لـ سانا أن مسلحي ميليشيا “قسد” اختطفوا طفلاً 16 عاماً من داخل المدينة واقتادوه إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة للميليشيا لزجه في القتال في صفوفها.



وصعدت ميليشيات “قسد” خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها فى الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة حيث اختطفت أمس محمد تركي الخيرو أمين شعبة رأس العين لحزب البعث العربي الاشتراكي واقتادته إلى مدينة الدرباسية.