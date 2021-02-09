جيش الاحتلال يعلن بدء تدريبات عسكرية على الحدود مع لبنان

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن بدء تدريبات "عاصفة البرق" على الحدود الفلسطينية مع لبنان، حيث سيبدأ اليوم وسينتهي يوم الغد، والهدف منه تحسين جاهزية الجيش في حال حدوث معارك على الجبهة اللبنانية.