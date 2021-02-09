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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 22:26
جيش الاحتلال يعلن بدء تدريبات عسكرية على الحدود مع لبنان
وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال أنه "سيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق دون إغلاقها، كما ستُسمع أصوات انفجارات وستُلاحظ حركة نشطة للمركبات العسكرية".
مصدر :
وكالات
رقم :
915324
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