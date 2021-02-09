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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 22:38

حركة "أنصار الله" توجه نصيحة لغريفيث

حركة "أنصار الله" توجه نصيحة لغريفيث
وقال في تغريدة عبد السلام نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "كما منطق السفير البريطاني، غريفيث يصف أعمال المدافعين عن أنفسهم من أبناء شعبنا بالعدائية ما يجعل منه مبعوث بلاده بلباس أممي".

وأضاف: "إذا الأمم المتحدة تصر على مقاربة الشأن اليمني من منظور رباعية العدوان فهي تساهم في استمرار المعاناة".

وتوجه المتحدث باسم "أنصار الله" لغريفيث، ناصحا: "من يتوسط لإحلال السلام عليه أن يعدل من منطقه الأعوج".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال غريفيث في صفحته على تويتر "قلق للغاية من استئناف للأعمال العدائية في محافظة مأرب خاصة في وقت تجدد فيه الزخم الدبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".
مصدر : وكالات
رقم : 915326
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