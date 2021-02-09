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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 22:51

بعد بدئها اليوم.. ما الجدول الزمني لمحاكمة "ترامب"؟

بعد بدئها اليوم.. ما الجدول الزمني لمحاكمة "ترامب"؟
وستقام جلسات يومية في فترة بعد الظهر باستثناء مساء الجمعة والسبت، وستبدأ الجلسات في كل يوم بحلف يمين وبدعوة إلى الهدوء، ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ لزوم الصمت "تحت طائلة دخول السجن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويكرس اليوم لنقاش قانوني حول دستورية المحاكمة، فمحامو "ترامب" يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل؛ لأنه غادر السلطة، إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق.

وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه، وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك لتحديد إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة، وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ من غير المرجح أن تتوقف المحاكمة.

واعتباراً من ظهر غدٍ (الأربعاء) (الساعة 17,00 ت غ)، سيكون أمام كل من الادعاء والدفاع 16 ساعة، موزعة على يومين كحد أقصى لعرض حججهما.

وسيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ أربع ساعات، الاثنين المقبل، لطرح الأسئلة كتابيًّا على الطرفين، وسيتولى الادعاء والدفاع الكلام لمدة ساعة لكل منهما لطلب استدعاء شهود أو أدلّة إضافية أو الاحتجاج عليها، وسيعود لأعضاء المجلس البتّ في ذلك خلال تصويت بالغالبية البسيطة.

وتبقى نتيجة هذا التصويت مفتوحة على احتمالات عدة حتى لو أن الجمهوريين والديمقراطيين ولأسباب مختلفة يفضلون التقدم بسرعة في المحاكمة؛ ما قد يحملهم إلى الدفع في اتجاه التخلي عن طرح عناصر جديدة.

وفي حال اتفاق الأعضاء على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة للمحاكمة، سيكون أمام الادعاء ساعتان لتقديم مرافعته، فيما سيتاح الوقت نفسه للدفاع للرد عليه، وقد ينسحب عندها أعضاء مجلس الشيوخ لفترة لإجراء مداولات ومن ثم الانتقال إلى الحكم.

وبموجب الدستور: ينبغي الحصول على تأييد ثلثَي أعضاء المجلس، أي 67 سناتورًا لإدانة "ترامب"، وفي حال أدين ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددًا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات، ويتطلّب في هذه الحالة توفر أغلبية بسيطة.
مصدر : وكالات
رقم : 915336
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