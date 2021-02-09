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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 22:59
إنتصار الثورة الإسلامية...

روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران

روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
كعادتها في كل عام وبمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.. الحكومة الإيرانية تستقبل أعضاء السلك الدبلوماسي في طهران لتجدد التأكيد على الثوابت الإيرانية حيال المستجدات.

الرئيس روحاني أكد في كلمة له على أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه إيران مشيرا إلى أن إدارة ترامب فشلت في تحقيق أهدافها على الرغم من كل الضغوط التي مارستها ضد الشعب الإيراني.

روحاني شدد على أن إيران لن تتوقف عن محاربة الإرهاب في المنطقة واستطاعت خلال السنوات الماضية تجاوز الكثير من التحديات لافتا إلى أن الحكومة الأميركية هي من دعم الإرهاب وساندته لتهديد أمن المنطقة.

وصرح روحاني أن: "إيران لن تتوقف عن محاربة الإرهاب في المنطقة، وتعتبر التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى غير صحيح.. لكننا نسأل أيضا عن الجهات التي دعمت الإرهاب وساندته بالسنوات الماضية وأنفقت عليه مليارات الدولارات لتهديد أمن المنطقة."

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شدد على أن طهران وقفت أمام حرب ترامب الاقتصادية وتمكنت من الانتصار والصمود، وأكد على معادلات الشعب الإيراني مع التحديات.

وقال روحاني في جمع السفراء الأجانب إن: "الرسالة التي ينبغي أن تصل اليوم إلى العالم هي أن الشعب الإيراني يقابل الاحترام باحترام متبادل ويرد على التهديدات والضغوط بالمقاومة... فكل من هدد الشعب الإيراني كان مصيره إلى مزبلة التاريخ."

عميد السلك الدبلوماسي في إيران، السفير الفلسطيني صلاح الزواوي أكد أن الجمهورية الإسلامية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها وأن الإمام الخميني قدس سره رفع القضية الفلسطينية وجعلها من أهداف إيران، مؤكدا أن الفلسطينيين سوف يستمرون بالمقاومة رغم كل الظروف.
رقم : 915343
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