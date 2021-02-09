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الثلاثاء 9 شباط 2021 ساعة 23:01
لتخفيف التوتر مع أمريكا..

تركيا قد لا تستخدم الصواريخ إس 400 الروسية

تركيا قد لا تستخدم الصواريخ إس 400 الروسية
وأكد خلوصي أكار في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، "نحن منفتحون على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ اس 300 الموجودة في جزيرة كريت في اليونان".

وفي مواجهة الاحتجاجات الشديدة من تركيا، عدلت قبرص عام 1999 عن نشر صواريخ أس 300 كانت طلبتها من روسيا ووضعتها في جزيرة كريت بالاتفاق مع أثينا.

وأصبحت اليونان لاحقاً مالكة هذه الصواريخ التي لم تستخدم منذ ذلك الحين إلا خلال تدريبات عام 2013.

رداً على سؤال يذكر بالوضع "غير العملاني" للصواريخ الموجودة في كريت، قال الوزير التركي بشأن صواريخ إس400 ان تركيا ليست مضطرة الى "استخدامها طوال الوقت".

وأضاف "هذه الأنظمة تستخدم عملاً بحالة التهديد. سنقرر حول ذلك".

أدى شراء أنقرة لهذه الصواريخ الروسية إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة.

ويقول الأمريكيون إنها لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لدى حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي اليه تركيا وكذلك الولايات المتحدة.

وحظرت واشنطن في ديسمبر(كانون الأول) منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء تجهيزات عسكرية لمعاقبة أنقرة على شراء صواريخ إس 400.

قبل العقوبات، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة الحربية الأمريكية من نوع إف 35 معتبرة أن صواريخ إس400 يمكن أن تكشف أسرارها التكنولوجية.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، يوم الجمعة، إن موقف واشنطن من هذا الموضوع "لم يتغير" ودعا تركيا إلى "التخلي عن أنظمة إس400".

ويرى بعض المراقبين أن تجميد تركيا وضع هذه الصواريخ الروسية يمكن أن يلبي المطالب الأمريكية.
مصدر : وكالات
رقم : 915344
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