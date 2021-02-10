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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 09:36

اتحاد نقابات عمال اليمن يطالب بإيقاف احتجاز سفن الوقود

اتحاد نقابات عمال اليمن يطالب بإيقاف احتجاز سفن الوقود
وأدان الاتحاد في بيان صدر عنه ،مساء أمس الثلاثاء، أعمال القرصنة البحرية لقوى العدوان والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومخالفة للمواثيق والقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أن تلك الممارسات تخالف "اتفاق استكهولم" الذي نص على السماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء ووصولها إلى ميناء الحديدة بسلاسة وشدد على عدم اعتراضها أو القرصنة عليها.

ولفت البيان إلى أن ذلك يجعل من المنظمة الأممية شريكاً أساسياً في قتل الشعب اليمني وأداة رئيسية لشرعنة جرائم العدوان الأمريكي السعودي والحصار المطبق على اليمن ومنع سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وأكد اتحاد نقابات عمّال اليمن أن استمرار أعمال القرصنة والاحتجاز لسفن الوقود وعدم السماح لها بالوصول بصورة عاجلة، يترتب عليها آثاراً كارثية وإنسانية تطال القطاعات الصحية "مرضى الفشل الكلوي، الثلاسيما، أطفال الحضانات، والأمراض المزمنة وغيرها" والقطاعات الخدمية وكل مرافق العمل والإنتاج.

وحمّل البيان أمريكا والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن المعاناة والكوارث الإنسانية التي طالت القطاعات الصحية والخدمية وكافة أبناء الشعب اليمني.

وطالب منظمة العمل العربية، الجامعة العربية، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، الاتحادات الشقيقة والصديقة، الاتحاد الدولي للنقابات وكافة الأطر النقابية والمنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الإقليمية والدولية بالتضامن لرفع المعاناة المحققة جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي ومواصلة القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
مصدر : المسيرة
رقم : 915391
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