خبير أمني: أميركا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق

وقال الساعدي: “بعض مناطق ديالى وصلاح الدين والانبار مازالت ساخنة وتشهد بين الحين والاخر عمليات ارهابية، رغم سيطرة القوات الامنية وعملياتها المستمرة في تلك المناطق”.



واضاف الساعدي: “الارهابيين يحصلون على الدعم عبر القوات الاميركية والعملاء الموجودين في المناطق والارياف التي تحتوي مضافات الارهابيين، اي انهم يحصلون على الدعم بشكل غير مباشر”.



واوضح الساعدي: “ القوات الاميركية تسعى لارباك الوضع الامني في بعض المناطق وتعمل على امداد داعش الارهابي بالعناصر البشرية والسلاح والعتاد وحتى المال عن طريق المروحيات من شرق الفرات السوري الى داخل العراق، حيث لايمكنها ايصال تلك الامدادات عن طريق العجلات، بسبب سيطرة القوات الامنية على جميع المناطق فضلا عن عدم الثقة بتحركاتها في المناطق الساخنة”.