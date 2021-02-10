ترامب يرغب بالانتقام من الجمهوريين

وأضافت صحيفة "بوليتكو" نقلا عن المصادر المقربة لترامب، بأن الموقف من المساءلة، في رأيهم، لا يزال يتطور لصالح الرئيس السابق.



وقال ناشط جمهوري سابق للصحيفة "مر شهر منذ اقتحام مبنى الكابيتول، وأود أن أقول إن الحزب الجمهوري يلتف حوله مرة أخرى في أغلب الأحيان".



يجادل المتحدثون في الصحيفة بأن عملية العزل أثبتت بالفعل أنها مفيدة لترامب، حيث سمحت بتحديد الجمهوريين غير الموالين لترامب وتسببت في رد فعل سلبي تجاههم من أعضاء الحزب العاديين.



وبحسب الصحيفة، فإنه بعد انتهاء عملية الإقالة، سيعود ترامب، الذي خرج الآن من المجال العام، إلى النشاط السياسي والتركيز على "الانتقام" من الجمهوريين الذين ابتعدوا عنه.



ومع ذلك يشير التقرير إلى أنه لا يزال من غير الواضح بالضبط ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها ترامب ضد أعضاء الحزب الذين ابتعدوا عنه.



في وقت سابق، وصف مجلس الشيوخ الأمريكي عملية عزل الرئيس السابق ترامب بأنها دستورية.