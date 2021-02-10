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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 11:31

روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية

روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
ويلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني حاليا كلمة في مراسم الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وقال روحاني في كلمته: "نمر بظروف حرب اقتصادية منذ ثلاث سنوات"، مضيفاً: "سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الاميركية".

ونوه روحاني: "إذا كنا نخرج من الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه لكان ترامب قد حصل على ما كان يريد"، مشيراُ إلى أنه: "قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سجلنا أعلى نسبة مئوية في النمو الاقتصادي، الأمر الذي أغضب الكيان الصهيوني والدول الرجعية".

وقال الرئيس الإيراني: "رغم إجراءات الحظر لكننا واصلنا تدشين وإزاحة الستار عن المشاريع الاقتصادية والتنموية".

وفيما لفت إلى أن 9 ملايين قروي يتمتعون اليوم بالمياه الصالحة للشرب في إيران، أوضح أن الحكومة وخلال سبع سنوات عملت على توصيل الغاز والمياه الصالحة للشرب وزيادة طاقة الكهرباء للقرى في مختلف أنحاء البلاد.

وصرح الرئيس روحاني: "ايران حققت ثورة في المجال الصحي وطفرة في قطاع الاتصالات"، مضيفاُ: "طفي هذا العام وعلى الرغم من كل الضغوط حققنا 30 مليار دولار من إيرادات الصادرات غير النفطية".

وتابع الرئيس روحاني: "سننجز مشاريع فريدة ومنقطعة النظير حتى نهاية دورة هذه الحكومة"، مشدداُ على أن "الشعب الايراني صمد رغم ظروف جائحة كورونا والضغوط والتهديدات العسكرية".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "في حربنا ضد كورونا سنكون في العام المقبل الطرف المنتصر"، مضيفاُ: "الإمام الخميني علمنا أن نقرر لأنفسنا بالتصويت عبر الانتخابات".

وقال روحاني: "لولا المؤامرات الصهيونية والأجنبية والحرب الاقتصادية لكانت الظروف في إيران أفضل بكثير من اليوم".

وفيما أشار إلى أن إيران تمكنت من اكتشاف المزيد من الذخائر النفطية والغازية، أضاف: السنوات القادمة ستكون الأفضل للشعب الإيراني.

ولفت الرئيس روحاني إلى أن: إيران اليوم مقتدرة اقتصاديا وعسكريا وهي أكبر قوة دفاعية في المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 915409
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