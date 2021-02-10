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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 11:39

أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية التركي

أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية التركي
ووصف جاويش أوغلو ،عبر حسابه على "تويتر"، الأجواء في المنطقة بالإيجابية حاليا بسبب الوساطة التي قامت بها الكويت، لافتا إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة الكويت لتحقيق المصالحة بين الرباعي العربي (السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر)، وقطر وهنأهم على نجاحها".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ستواصل العمل مع مجلس التعاون الخليجي، قائلا: "سنزيد تعاوننا في مجالي الاقتصاد والصحة مع الكويت".

كما أشار جاويش أوغلو إلى لقائه برئيس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، واصفا اللقاء بـ"المثمر".

وتابع الوزير التركي: "نرغب في العمل بشكل وثيق مع مجلس الوزراء الذي سيتم تشكيله".

ونقل جاويش أوغلو تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في اللقاء الذي جمعهما.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد حضر لقاء جاويش أوغلو مع أمير الكويت، ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي سياق متصل، عقد جاويش أوغلو اجتماعاً مع الشيخ مشعل، وعبّر خلال اللقاء عن رغبة تركيا بوجود منطقة خليجية قوية وموحدة ومستقرة، مؤكداً أن بلاده ستواصل العمل مع مجلس التعاون الخليجي.

وقال جاويش أوغلو في تغريدة أخرى: "عقدنا لقاءً مثمراً مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، ونرغب في العمل بشكل وثيق مع مجلس الوزراء الذي سيتم تشكيله".
مصدر : وكالات
رقم : 915412
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