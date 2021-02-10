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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 12:36

فلسطين: رفض الاتحاد الأوروبي للاستيطان غير كاف

فلسطين: رفض الاتحاد الأوروبي للاستيطان غير كاف
واعتبرت الوزارة أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته.

وطالبت الوزارة الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والدول كافة خاصة دول الاتحاد الأوروبي، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية الكفيلة بإجبار "اسرائيل" كقوة احتلال وقف الاستيطان بجميع اشكاله ووقف جرائم الاحتلال، بما في ذلك ضمان تنفيذ القرار الاممي رقم 2334، وربط مستوى العلاقة مع الكيان الاسرائيلي بمدى التزامها بالقانون الدولي، ان لم يكن فرض عقوبات دولية رادعة عليها لثنيها عن ارتكاب جرائمها وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.

وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قد أصدر بيانا مساء أمس، دعا فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى وقف هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الفلسطينية المتضررة.

وأشار إلى أن تلك العمليات أسفرت عن نزوح حوالي 60 فلسطينيا، من بينهم 35 منهم أطفالا، منذ أن صادرت القوات الإسرائيلية وهدمت 46 مبنى تملكه عائلات فلسطينية في منطقة همسة الفوقا في شمال غور الأردن مؤكدا ان تلك الأفعال غير قانونية بموجب القانون الدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 915420
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