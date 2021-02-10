الامارات تهنىء بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

ونقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" بعث برقية تهنئة إلى الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية.



وأضافت الوكالة أن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتين منفصلتين إلى الرئيس روحاني يهنئان فيها الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية.