العراق.. آمري سرية ‘‘فرقة القادسية‘‘ بكركوك بقبضة الاستخبارات

وقالت الوكالة إنه: "من خلال التدقيق الامني لمخيمات النازحين ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين بمخيم ليلان للنازحين بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية".



وعمل الارهابيان بمايسمى فرقة القادسية بمنصب امري سرايا، فضلاً عن عمل احدهما في مايسمى الشرطة اللااسلامية بقاطعي نينوى و كركوك والاخر عمل بمايسمى قاطع دجلة و كركوك ولديه اثنين من اخوتة ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك.



وأضاف البيان "تم تدوين اقوالهما بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".