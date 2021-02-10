الشيخ علي ياسين: فليتنحى من لا يقدر على اداء واجبه

واسف الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، للتباين القائم بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة في هذه الظروف الدقيقة، فيما ينتظر المواطنون حلولا لأوضاعهم الصحية والمعيشية والاجتماعية.



واستغرب كيف أن انظار بعض القوى السياسية شاخصة الى الخارج، ولا تلتفت الى معاناة اللبنانيين، مطالبا المسؤولين الذين لا يجدون في انفسهم القدرة على القيام بواجباتهم ووضع الحلول الواجبة لهذه الازمة، ان يتنحوا جانبا، وهذا اقل واجباتهم في هذه الظروف.



وتمنى على المعنيين في وزارة الصحة الاشراف الفعلي على توزيع لقاحات الكورونا، وعدم الوقوع في لعبة توزيع المحاصصة، كشأن كل المشاريع في هذا البلد، التي سببت الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وأوصلت البلد الى حالة الافلاس مع كامل الثقة بوزير الصحة الذي لا يألو جهدا في خدمة الوطن والمواطنين.



وختم العلامة ياسين، موجها التهنئة للمسيحيين عموما وأبناء الطائفة المارونية خصوصا، بعيد مار مارون، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبنان بلدا للعيش المشترك.