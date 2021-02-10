بارزاني: تسليم نفط كردستان كله الى بغداد غير دستوري

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بارزاني عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومة منطقة كردستان صباح اليوم.



وقال بارزاني خلال المؤتمر ان العراق يمر بظروف صعبة وطلبنا تضمين الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً أو اقيامه مع نصف واردات المعابر إلى الحكومة الاتحادية.



واردف بالقول ان مشكلتنا ليست فقط الموازنة، وانما لدينا مشاكل اخرى مثل المصاريف السيادية والتقاعد ومستحقات قوات البيشمركة والاستثمارات.



وأكد بارزاني أن المادة 140 الدستورية لم تطبق لغاية الآن، مستدركا القول "نريد الآن معالجة مشكلة الموارنة وتطبيق الاتفاق الأخير الذي توصلنا اليه".



واستطرد بارزاني بالقول "نسمع من يقول ان حكومة كردستان يجب ان تسلم ملفها النفطي كاملة الى بغداد وهذا امر غير دستوري ولا نقبل بخرق حقوق كردستان".