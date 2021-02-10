القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار أبها السعودي

وأوضح سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني.



وأوضح أن الاستهداف تم: بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقه بفضل الله تعالى.



وأضاف: ننبه أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية.



وقال سريع: يأتي هذا الاستهداف رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على بلدنا.



وشدد على أن: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وصدق الله القائل ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.