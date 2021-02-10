رابطة الشغيلة اللبنانية تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الـ42

وهنأت رابطة الشغيلة، برئاسة أمينها العام الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، في بيان، الجمهورية الإسلامية بحلول الذكرى الثانية والأربعين لانطلاقة وانتصار الثورة التحريرية.



واعتبرت الرابطة ان الثورة نجحت في تغيير المعادلات في المنطقة والعالم، وشكلت سندا قويا للشعوب المستضعفة ولدول وقوى وحركات المقاومة والتحرر ضد الاحتلال الصهيوني والقوى الاستعمارية الغربية، منوهة بالدعم الكبير الذي قدمته ايران لكل من لبنان وسوريا وفلسطين والعراق واليمن في مواجهة الحروب الاستعمارية.



وتوقف البيان أخيرا عند زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى بيروت وإعلانه استعداد ايران تقديم الدعم والمساعدات للبنان لحل أزماته في قطاعات الخدمات والكهرباء والدواء، وأكدت أن هذا الاستعداد المتجدد لدعم لبنان من دون شروط وبأقل التكاليف إنما يعبر عن صدق ونبل موقف الجمهورية الإسلامية وقيادتها في مساعدة لبنان على النهوض باقتصاده والخروج من أزماته.