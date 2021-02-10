آية الله رئيسي: أمن بلداننا جاء نتيجة تضحيات الشهداء

واضاف السيد رئيسي في كلمته أمام عوائل الشهداء في العاصمة العراقية بغداد قائلا: إن امتزاج دم القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بلور الوحدة بين شهداء الإسلام في الموقف والهدف، داعيا الى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه دماء الشهداء وتضحياتهم.



ولفت الى أن الأبطال الذين هبوا لنصرة الأوطان والمقدسات في مواجهة الأرهاب والإرهابيين هم امتداد لثورة الإمام الحسين وقيمها الخالدة، كما ان المجرمين الذين يسعون اليوم في الأرض الفساد ويرهبون الناس الآمنين هم إمتداد لطغيان يزيد.



كما أكد أن شعار الإصلاح الذي رفعه الإمام الحسين في ثورته لم يكن خاصا بسنة 61 للهجرة بل أراد له أن يكون منهجا لكل الأجيال.