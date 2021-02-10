دعوة لانتفاضة فلسطينية من جديد

ودشن نشطاء حملة "الجمعة نازلين!" عبر مواقع التواصل الاجتماع، للدعوة إلى استمرار التظاهر ضد جرائم الاحتلال.



ونشرت لجنة "المتابعة العليا للجماهير العربية"، التي تنظم الفعاليات الاحتجاجية، بيانا، احتفت فيه بـ"عشرات الآلاف من جماهير شعبنا التي شاركت في الأيام والأسابيع الأخيرة في سلسلة مظاهرات، ضد تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع استفحال الجريمة، وبشكل خاص مظاهرة طمرة السبت الماضي، والمظاهرات في مدينة أم الفحم".



ودعت إلى "تصعيد النضال، ووقف فوري لحالة التردي الخطير في شبكات التواصل، على خلفية الانتخابات الإسرائيلية".



وأكد رئيس المتابعة، محمد بركة، أهمية مظاهرة طمرة، وزخم المشاركة فيها، وأيضا زخم المظاهرات في أم الفحم وباقة الغربية، وعشرات التظاهرات التي شهدتها مدن فلسطينية محتلة.



وشدد على ضرورة أن تكون المظاهرات اللاحقة في يوم وساعة محددة للجميع، كي يكون صداها أكبر.



في حين تتزايد الدعوات للخروج في مظاهرات الجمعة المقبل، رغم إجراءات إسرائيلية أمنية مشددة، وتلويح بحظر شامل بحجة كورونا.



وقال بركة إن "لجنة المتابعة تعمل على جدولة النشاطات وفق الظروف القائمة، بما يضمن نجاحها".



وتحدث عن أهمية قرار المحكمة الدولية، بصلاحيتها في التحقيق بجرائم حرب الاحتلال في فلسطين. وفي ذات الوقت حذر من مساواة قرار المحكمة بين الجلاد والضحية، وقال إنه لا يمكن المساواة بين حكومة وجيش يقتلان ويستبدان شعبا بأكمله، وبين من يمارس حقه في مقاومة الاحتلال".



واللجنة في بيان، أنها ستواصل وضع جدولة لسلسلة من النشاطات اللاحقة، منها مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، وأيضا العربية، يعقد في تل أبيب خلال أيام.



وأضافت: "لاحقا سيتم ترتيب مظاهرة كبيرة في تل أبيب، بحسب الظروف القائمة، وكذا أيضا خيمة اعتصام وإضراب عن الطعام في القدس، وغيرها من النشاطات التي يتم الترتيب لها".



وتابعت: "توجه لجنة المتابعة العليا تحياتها الكفاحية، للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتقف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، وإلى جانب الأسرى المرضى الذين يعانون من سوء العناية، وستعلن لاحقا عن تظاهرة قبالة سجن الرملة، حيث يقام مستشفى السجون سيئ الصيت".