الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 18:10

دعوة لانتفاضة فلسطينية من جديد

دعوة لانتفاضة فلسطينية من جديد
ودشن نشطاء حملة "الجمعة نازلين!" عبر مواقع التواصل الاجتماع، للدعوة إلى استمرار التظاهر ضد جرائم الاحتلال.

ونشرت لجنة "المتابعة العليا للجماهير العربية"، التي تنظم الفعاليات الاحتجاجية، بيانا، احتفت فيه بـ"عشرات الآلاف من جماهير شعبنا التي شاركت في الأيام والأسابيع الأخيرة في سلسلة مظاهرات، ضد تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع استفحال الجريمة، وبشكل خاص مظاهرة طمرة السبت الماضي، والمظاهرات في مدينة أم الفحم".

ودعت إلى "تصعيد النضال، ووقف فوري لحالة التردي الخطير في شبكات التواصل، على خلفية الانتخابات الإسرائيلية".

وأكد رئيس المتابعة، محمد بركة، أهمية مظاهرة طمرة، وزخم المشاركة فيها، وأيضا زخم المظاهرات في أم الفحم وباقة الغربية، وعشرات التظاهرات التي شهدتها مدن فلسطينية محتلة.

وشدد على ضرورة أن تكون المظاهرات اللاحقة في يوم وساعة محددة للجميع، كي يكون صداها أكبر.

في حين تتزايد الدعوات للخروج في مظاهرات الجمعة المقبل، رغم إجراءات إسرائيلية أمنية مشددة، وتلويح بحظر شامل بحجة كورونا.

وقال بركة إن "لجنة المتابعة تعمل على جدولة النشاطات وفق الظروف القائمة، بما يضمن نجاحها".

وتحدث عن أهمية قرار المحكمة الدولية، بصلاحيتها في التحقيق بجرائم حرب الاحتلال في فلسطين. وفي ذات الوقت حذر من مساواة قرار المحكمة بين الجلاد والضحية، وقال إنه لا يمكن المساواة بين حكومة وجيش يقتلان ويستبدان شعبا بأكمله، وبين من يمارس حقه في مقاومة الاحتلال".

واللجنة في بيان، أنها ستواصل وضع جدولة لسلسلة من النشاطات اللاحقة، منها مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، وأيضا العربية، يعقد في تل أبيب خلال أيام.

وأضافت: "لاحقا سيتم ترتيب مظاهرة كبيرة في تل أبيب، بحسب الظروف القائمة، وكذا أيضا خيمة اعتصام وإضراب عن الطعام في القدس، وغيرها من النشاطات التي يتم الترتيب لها".

وتابعت: "توجه لجنة المتابعة العليا تحياتها الكفاحية، للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتقف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، وإلى جانب الأسرى المرضى الذين يعانون من سوء العناية، وستعلن لاحقا عن تظاهرة قبالة سجن الرملة، حيث يقام مستشفى السجون سيئ الصيت".
رقم : 915482
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
10 شباط 2021
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
10 شباط 2021
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
10 شباط 2021
إيران تحيي اليوم الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية
10 شباط 2021
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
9 شباط 2021
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
9 شباط 2021
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
9 شباط 2021
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
المراسلة معصومة فروزان
9 شباط 2021
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
9 شباط 2021
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية