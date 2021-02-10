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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 18:15
الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل مسؤولا ايرانيا كبيرا
قال ذلك مراسل العالم في سوريا واضاف ان الرئيس السوري بشار الاسد ناقش مع ضيفه الايراني تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك تطورات الساحة السياسية.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
915484
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