ايران بالذكرى 42 لانتصار الثورة الاسلامية أثبتت قدرتها على الصمود

وقالت "حق" إن "هذه الذكرى تأتي وسط عدد مهم من المعطيات على الساحة الإسلامية والعربية وتغيرات مطردة في السياسات العالمية وخصوصا فيما يتعلق بدور وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من انقسامات عميقة".



وأشارت "حق" الى ان "الفشل الذريع الذي مُني به الرئيس الامريكي السابق ترمب عبر فشل سياسة العقوبات القصوى ضد إيران شكل وسيشكل عنصرا اساسياً في تعزيز وتثبيت قدرة وصبر وصمود محور المقاومة متمثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة في العراق واليمن ولبنان وسوريا”، وتابعت ان "هذا الفشل شكل ضربة قوية فعلية ومعنوية للولايات المتحدة وحلفائها واذيالها في المنطقة".



ولفتت "حق" الى أن "ايران بعد اربعة عقود من إنتصار الثورة الإسلامية فيها على يد الامام الخميني (قدس سره)، أثبتت قدرتها على الصمود ومواجهة كل التحديات"، واضافت "ايران اليوم عصية على الاستسلام"، وتابعت "في كل محطة تثبت ايران قدرتها على إفشال مؤامرات الاعداء والامبريالية فإنها تصبح نموذجا ملهما للشعوب المستضعفة التواقة للحرية والاستقلال".