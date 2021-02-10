الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 18:52
مهنئاً ايران بذكرى الثورة الاسلامية..

المفتي قبلان : إيران تعاملت مع لبنان كسند حافظ وداعم

المفتي قبلان : إيران تعاملت مع لبنان كسند حافظ وداعم
ولفت المفتي قبلان الى “أن طهران اليوم ضمانة للمنطقة ومركز قوتها وعنوان أخلاقياتها واستقلالها، والارتباط معها ضرورة لأمن المنطقة وسيادتها، وهي ضمانة لأمن إخوانها العرب، ولن تغدر بهم”.

وأكد المفتي قبلان أن “طهران لم تترك لبنان منذ عقود، وما زالت معه، وقد ساهمت بدعمه لتحرير أرضه وتأمين سيادته واستقلاله وحماية موارده، بل ناصرته في المحافل الدولية والأممية، فهي صديق للبنان وحليفه الداعم لشعبه وأرضه ودولته، وعندما تعاملت مع لبنان تعاملت على أسس الاحترام المتبادل، لا على نحو الاستعباد، والآخرون يدركون جيدا الفرق بين العلاقة مع إيران والعلاقة مع غيرها”.

ودعا “إلى تطوير العلاقة مع طهران بما يتناسب مع تقديمات طهران ودورها ونخوتها، خصوصا وأن لبنان الآن يعيش أسوأ مرحلة من الانهيار الاقتصادي، وما زال العرض الإيراني للانقاذ الشامل بكل ما يحتاجه لبنان، فما المشكلة إن بادرت القوى السياسية في لبنان لملاقاة طهران المستعدة للدعم المطلق بمشاريع التنمية والبنية التحتية والتقنية لإنقاذه من قعر الأزمة، فمن منطق حماية لبنان وحماية سيادته واستقلاله المفروض أن نقبل بالعرض الإيراني، خصوصا وأن التجربة التاريخية تؤكد أنه حين تعامل الغرب مع لبنان كملعب وميدان استثمار للمصالح، تعاملت معه طهران كسند حافظ وداعم، وقدمت في سبيل ذلك ما حفظ وجوده وسيادته واستقلاله”.
رقم : 915495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
10 شباط 2021
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
10 شباط 2021
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
10 شباط 2021
إيران تحيي اليوم الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية
10 شباط 2021
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
9 شباط 2021
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
9 شباط 2021
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
9 شباط 2021
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
المراسلة معصومة فروزان
9 شباط 2021
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
9 شباط 2021
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية