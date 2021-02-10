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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 19:23

تجمع العلماء المسلمين في لبنان يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

تجمع العلماء المسلمين في لبنان يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية
ومما جاء في الرسالة الى الإمام الخامنئي: “إن مخطط الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بقية شعوب المنطقة من خلال ترويج الفتن المذهبية والطائفية والقومية والعرقية لن ينجح رغم الإمكانات الضخمة التي ترصد له، ذلك أن الجمهورية الإسلامية لم تتعامل يوما مع أبناء الأمة إلا على أساس انتمائهم للاسلام، ومدت اليد لكل المستضعفين في العالم وحملت همومهم وقضاياهم. "

وتابع التجمع: "إننا في تجمع العلماء المسلمين نؤكد على تمسكنا بالعلاقة المميزة مع الجمهورية الإسلامية، والولاء لسماحتكم دام ظلكم الشريف، شاكرين دعمها ومساندتها لنا ولكل المخلصين في الأمة، ونرجو أن تتمتن هذه العلاقة لما فيه خير وازدهار وسعادة الشعبين الإيراني واللبناني”.
رقم : 915502
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