وفي طهران انطلقت المسيرات عبر 12 مسار لتجتمع كلها في ساحة الحرية حيث تقام مراسم الاحتفال في كل عام.



وفي السياق عرضت القوة الجوفضائية بالحرس الثوري اليوم الاربعاء 3 صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية.



والصواريخ الباليستية التي تم عرضها هي ذوالفقار بصير ودزفول وقيام.



وصاروخ "ذوالفقار بصیر" هو أحدث صاروخ من فئة ذوالفقار ويصل مداه الى 700 كلم ومزود برأس كاشف ضوئي، لديه القدرة على استهداف سفن العدو في البحر.



وصاروخ دزفول الباليستي هو مثال آخر على صواريخ من فئة ذو الفقار، ويبلغ مداه 1000 كلم، وهو فئة صواريخ أرض - أرض التكتيكية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.



وصاروخ قيام الباليستي، يبلغ مداه 800 كلم بنوعين قيام -1 وقيام - 2 ، ومزود برؤوس حربية موجهة حتى نهاية المسار، ويمتاز بدقة متناهية في اصابة الهدف، وتم استخدامه لاستهداف قاعدة عین الأسد الاميركية غرب العراق.



وأكد المشاركون في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران ان الشعب سيذيق الاعداء هزيمة نكراء أخرى في حربهم الاقتصادية وسيسرع من خطوات زوال النظام السلطوي.



وفي بيانهم الختامي الصادر عقب الانتهاء من المسيرات التي أقيمت على متن السيارات والدراجات النارية بسبب الظروف الصحية القائمة جراء تفشي وباء كورونا، حيث تصدّر البيان الآية الكريمة: وَ مَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسولَهُ وَ الَّذینَ آمَنوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ الغالِبونَ (المائدة الآیة 56)، إننا نذكر قادة الكفر والاستكبار العالمي لاسيما حكومة الديمقراطيين في اميركا حيال ارتكاب الاخطاء الفاحشة في حساباتهم منذ تبلورا الثورة الاسلامية ولغاية انتصارها ومن ثم الفتن المتتالية والحروب الفاشلة والهزائم المنكرة ونؤكد عزائمنا الراسخة ونشاطاتنا الجهادية والايمانية في هذه الحرب الاقتصادية اننا سنذيق الاعداء اللدودين هزيمة نكراء أخرى ونسارع في حركتنا الرامية الى أفول وزوال النظام السلطوي أكثر مما هي عليها الآن.



ومن جهته فقد اكد المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة " ان الثورة الاسلامية هي ثمرة كفاح طويل ومستمر للشعب الايراني العظيم من أجل الاستقلال والكرامة.



وجاء في تغريدة نشرها خطيب زادة اليوم الاربعاء على صفحته الخاصة بتويتر بمناسبة الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الاسلامية : ان الثورة الاسلامية هي ثمرة كفاح طويل ومستمر للشعب الايراني العظيم من أجل الاستقلال والكرامة.



واضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الايرانية : قطعنا شوطًا طويلًا منذ ذلك الحين وحققنا منجزات عظيمة داخلية وخارجية، مؤكدا على الاستمرار وعدم الاستسلام حتى تحقيق جميع تطلعات الشعب الايراني.



واشاد خطيب زادة بجميع من ضحى من أجل تقدم وازدهار إيران.



ودوليا فقد اكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، أن الثورة الاسلامية كانت نواة للتحرر من ربقة الاستبداد الداخلي والاستكبار العالمي.



وأكد الائتلاف أن شعب البحرين كان من أكثر شعوب العالم تأثرًا بانتصار الثورة الإسلاميّة في إيران لما حملته من عناوين عريضة في كلّ مراحلها كان لها وقع على حالته الثوريّة المطلبيّة منذ عقود، فقد صبغت دماء الشهداء الإيرانيّين التي سقطت على أرض طهران في عشرة الفجر الحالة الروحيّة والإيمانيّة لشعبنا الأبيّ في نضاله وحراكه.



إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، نرفع التبريكات بهذا النصر الإلهيّ لخليفة الإمام الراحل الخمينيّ، وحامل لوائه وليّ أمر المسلمين الإمام القائد «السيّد علي الخامنئي (دام ظلّه)»، ولعموم الشعب الإيرانيّ العظيم الذي ضحّى، وقدّم الغالي والنفيس ليحيا المسلمون وكلّ المستضعفين والمظلومين في العالم حياة العزّة والكرامة.



ومن جهتها فقد هنأت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة الأربعاء الشعب الإيراني وعوائل الشهداء وقائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني، بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران.



وقالت "حق" إن "هذه الذكرى تأتي وسط عدد مهم من المعطيات على الساحة الإسلامية والعربية وتغيرات مطردة في السياسات العالمية وخصوصا فيما يتعلق بدور وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من انقسامات عميقة".



وأشارت "حق" الى ان "الفشل الذريع الذي مُني به الرئيس الامريكي السابق ترمب عبر فشل سياسة العقوبات القصوى ضد إيران شكل وسيشكل عنصرا اساسياً في تعزيز وتثبيت قدرة وصبر وصمود محور المقاومة متمثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوى المقاومة في العراق واليمن ولبنان وسوريا”، وتابعت ان "هذا الفشل شكل ضربة قوية فعلية ومعنوية للولايات المتحدة وحلفائها واذيالها في المنطقة".



ولفتت "حق" الى أن "ايران بعد اربعة عقود من إنتصار الثورة الإسلامية فيها على يد الامام الخميني (قدس سره)، أثبتت قدرتها على الصمود ومواجهة كل التحديات"، واضافت "ايران اليوم عصية على الاستسلام"، وتابعت "في كل محطة تثبت ايران قدرتها على إفشال مؤامرات الاعداء والامبريالية فإنها تصبح نموذجا ملهما للشعوب المستضعفة التواقة للحرية والاستقلال".



وإلى العراق فقد بين المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء نصر الشمري أن المقاومة اليوم انتقلت الى مرحلة سياسة الحرب العسكرية المتكافئة، مصرحا: ان امريكا وحتى اسرائيل لم ينهزما في تاريخهما الحديث إلا أمام المقاومة التي نشأت وترعرت في مدرسة الإمام الخميني (قدس سره).



واشار المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء الى تأثير الثورة الاسلامية على المجتمع العراقي، قائلا: قبل قيام الثورة الاسلامية في ايران لم تكن هنالك بلورة واضحة للخطاب السياسي الشيعي في العراق، بل كان اغلب شباب العراق تتقاسمهم الحركات والاحزاب الليبرالية الغربية والاشتراكية الشيوعية او الرأسمالية. لكن النقلة النوعية للفكر والحراك الشيعي بتبني الشهيد الصدر لثورة الامام (قدس سرهما) ودعمه لها واعلان ذوبانه هو ومرجعيته بولاية الفقيه.



وبين المهندس نصر الشمري أنه لو لم تكن تنتصر الثورة الاسلامية في ايران لكانت اليوم كل المنطقة تحت سيطرة الارهاب، موضحا: عند ذلك لكانت تشكلت كيانات وهابية اخرى في عموم بلدان المنطقة تدعوا الى القتل والتكفير والسبي واسواق النخاسة والعبودية ضد عموم المسلمين، في حين تنعم اسرائيل وامريكا بالامن والامان لانهم اليد المحركة لهذه الجماعات المتطرفة.

