الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 21:26

السعوديون يستغيثون: انقذونا من الصواريخ اليمنية

السعوديون يستغيثون: انقذونا من الصواريخ اليمنية
أطلق السعوديون هاشتاغ #مطار_ابها_الدولي بعد ساعات قليلة من استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية مطار أبها بمسيرة أدت الى حرق طائرة مدنية، ما اثار غضب الشارع السعودي وصمت السلطات الغارقة بهمها بين الاعتراف بالهزيمة وعصيان أوامر أسيادها في البيت الأبيض والخروج من العدوان على اليمن وبين تحمل مر الهزائم المتوالية التي حولتها الى أضحوكة بين الدول والأمم.

وطالب مغردون سعوديون الامم المتحدة بالتدخل لوقف الصواريخ اليمنية على الأراضي السعودية، متناسين العدوان والحصار الذي تفرضه سلطاتهم على الشعب اليمني الأعزل على مدى ستة أعوام. وأدى الى حرق الأخضر واليابس.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سلاح الجو المسير مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي في السعودية باربع طائرات مسيرة من نوع صماد وقاصف وأضاف أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية.

سريع أضاف ان الاستهداف يأتي رداً على استمرار القصف الجوي والحصار الغاشم على الشعب اليمني، مشددا على أن عمليات القوات اليمنية المسلحة مستمرة طالما استمر العدوان والحصار، مستدلا بكلام الله المجيد: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

من جهته اعترف تحالف العدوان السعودي باندلاع حريق في مطار ابها بالسعودية بعد استهدافه بطائرة مفخخة من دون طيار. وزعمت وسائل اعلام سعودية السيطرة على حريق اتى على طائرة مدنية بمطار ابها، بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية. وكان تحالف العدوان بقيادة الرياض قد ادعى في وقت سابق من اليوم الأربعاء تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين انطلقتا من الاراضي اليمنية باتجاه السعودية.

ويشن تحالف العدوان الأميركي العربي بقيادة السعودية عدونا على الشعب اليمني منذ ستة أعوام خلف دمارا هائلا في الأرواح والممتلكات، وسط صمت دولي مخجل.
رقم : 915522
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
10 شباط 2021
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
10 شباط 2021
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
10 شباط 2021
إيران تحيي اليوم الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية
10 شباط 2021
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
9 شباط 2021
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
9 شباط 2021
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
9 شباط 2021
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
المراسلة معصومة فروزان
9 شباط 2021
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
9 شباط 2021
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية