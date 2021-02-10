هنية يهنئ الامام الخامنئي في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

وفي رسالة بعثها الى قائد الثورة الاسلامية، قال اسماعيل هنية: إننا في حركة حماس معنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارككم أفراح هذه المناسبة المجيدة، لنعبّر لكم عن عميق تقديرنا وشكرنا لمواقفكم المشرّفة والمستمرة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.



وعبّر هنية عن تطلع الحركة الدائم إلى تعزيز هذه المواقف، واستمرار هذه الأدوار في الانتصار لفلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني ومشروعه المقاوم، في ظل المخاطر والتحديات التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية.