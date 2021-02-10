الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 21:36

إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد ألف يوم في السجن

إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد ألف يوم في السجن
وكتبت "لينا" شقيقة لجين الهذلول، في حسابها عبر تويتر، أنها "متواجدة في البيت" حاليًا بعد أن "تم الإفراج عن لجين".

ومثلها كتبت الشقيقة الثانية "علياء": "أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي"، في معرض إعرابها عن فرحها بإطلاق سراح "لجين".

ونشرت علياء صورة لشقيقتها لجين مع تغريدة تقول "بعد 1001 يوم في السجن، لجين في المنزل".

وبدا على الهذلول النحول، لكنها ظهرت بابتسامة عريضة في الصورة.

وفي تغريدة أخرى قالت علياء "أحلى يوم في حياتي، لجين في المنزل"، وأضافت "فخورة بأخوتي جميعا"، وأكدت شقيقتهما الثالثة، لينا، الخبر بتغريدة بالانكليزية قالت فيها إنه تم الإفراج عن لجين مع صورة أخرى تبدو من اتصال فيديوي معها.

وكان من المفترض، بحسب تغريدات سابقة لعلياء الهذلول، أن يتم الإفراج عن لجين يوم الخميس.

واعتقلت الهذلول لأول مرة، عام 2014، بعد محاولتها دخول السعودية عبر منفذ بري مع الإمارات، لكنها لم تبق في الحبس سوى شهرين، بينما جاء اعتقالها الثاني قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة الخليجية الغنية ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية، عام 2018 .

وفي يناير قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة في الدفاع عن قضايا المرأة (31 عاما)، لمدة 5 أعوام و8 أشهر، بعد إدانتها بـ "التحريض على تغيير النظام" و"خدمة أطراف خارجية"، مع وقف التنفيذ لعامين و10 أشهر من العقوبة، ومهدت حينها بأن موعد الإفراج عنها سيكون بعد نحو شهرين.
رقم : 915525
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
10 شباط 2021
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
10 شباط 2021
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
10 شباط 2021
إيران تحيي اليوم الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية
10 شباط 2021
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
9 شباط 2021
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
9 شباط 2021
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
9 شباط 2021
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
المراسلة معصومة فروزان
9 شباط 2021
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
9 شباط 2021
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية