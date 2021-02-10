إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد ألف يوم في السجن

وكتبت "لينا" شقيقة لجين الهذلول، في حسابها عبر تويتر، أنها "متواجدة في البيت" حاليًا بعد أن "تم الإفراج عن لجين".



ومثلها كتبت الشقيقة الثانية "علياء": "أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي"، في معرض إعرابها عن فرحها بإطلاق سراح "لجين".



ونشرت علياء صورة لشقيقتها لجين مع تغريدة تقول "بعد 1001 يوم في السجن، لجين في المنزل".



وبدا على الهذلول النحول، لكنها ظهرت بابتسامة عريضة في الصورة.



وفي تغريدة أخرى قالت علياء "أحلى يوم في حياتي، لجين في المنزل"، وأضافت "فخورة بأخوتي جميعا"، وأكدت شقيقتهما الثالثة، لينا، الخبر بتغريدة بالانكليزية قالت فيها إنه تم الإفراج عن لجين مع صورة أخرى تبدو من اتصال فيديوي معها.



وكان من المفترض، بحسب تغريدات سابقة لعلياء الهذلول، أن يتم الإفراج عن لجين يوم الخميس.



واعتقلت الهذلول لأول مرة، عام 2014، بعد محاولتها دخول السعودية عبر منفذ بري مع الإمارات، لكنها لم تبق في الحبس سوى شهرين، بينما جاء اعتقالها الثاني قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة الخليجية الغنية ضمن حملة اعتقالات لناشطين في السعودية، عام 2018 .



وفي يناير قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة في الدفاع عن قضايا المرأة (31 عاما)، لمدة 5 أعوام و8 أشهر، بعد إدانتها بـ "التحريض على تغيير النظام" و"خدمة أطراف خارجية"، مع وقف التنفيذ لعامين و10 أشهر من العقوبة، ومهدت حينها بأن موعد الإفراج عنها سيكون بعد نحو شهرين.