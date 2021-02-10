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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 22:17

تصريح من البنتاغون بشأن نفط شمال شرقي سوريا

تصريح من البنتاغون بشأن نفط شمال شرقي سوريا
وأكدت مكنالتي على ما قاله السكرتير الإعلامي للبنتاغون، جون كيربي، بالقول ان امريكا ستستمر بمساندة عناصر جماعة "قسد" في السيطرة على آبار النفط.

وزعم السكرتير الإعلامي للبنتاغون، جون كيربي، يوم الاثنين، أن بقاء قوات بلاده في سوريا ليس فقط من أجل حماية آبار النفط، بل ولمنع عودة تنظيم "داعش".

وعن عدد القوات الأمريكية في سوريا، قال كيربي: يبلغ عدد جنودنا في شمال شرق سوريا الآن نحو 900 جندي، ويرتفع هذا العدد وينخفض يوميا، حسب العمليات.
واكد ان بلاده تقدم الدعم والمساعدة لجماعات "قسد" المسلحة لكنه رفض التصريح بخصوص ماهية تلك المساعدة.

وكشفت تقارير سابقة أن إدارة ترامب عملت على مدى سنوات على مخطط لنهب النفط السوري، وتجسد مخططها هذا بالاتفاق مع “قسد” بإعطاء “دلتا كريسنت إنيرجي” التي تم إحداثها في تموز/يوليو الماضي لتنفيذ المخطط الأمريكي المذكور صلاحيات واسعة للاستيلاء على نصف حقول النفط السوري واستغلالها
مصدر : وكالات
رقم : 915528
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