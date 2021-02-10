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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 22:24

بريطانيا.. تسجيل 1001 وفاة و13013 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا.. تسجيل 1001 وفاة و13013 إصابة جديدة بكورونا
بريطانيا تسجل 1001 وفاة و13013 إصابة جديدة بكوروناقائمة بأكثر الدول تضررا من جائحة كورونا

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13013 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3985161 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1001 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 114851 متوفيا.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.
مصدر : وكالات
رقم : 915530
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