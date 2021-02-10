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الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 22:26

الرئيس المشاط يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

الرئيس المشاط يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
وعبر الرئيس المشاط، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس روحاني بموفور الصحة، وللشعب الإيراني اطراد التقدم والازدهار، وقال "نهنئ القيادة والشعب الإيراني على ما حققوه خلال 42 من منجزات في مختلف مناحي الحياة العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وأشاد بمواقف إيران الداعمة لإحلال السلام في اليمن بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يثمن مواقف الجمهورية الإيرانية الإسلامية الأخوية تجاه الشعب اليمني، معربا عن تمنياته أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والازدهار بما يخدم مصالح الشعبين اليمني والإيراني.

ونوه بما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تطور منذ انتصار الثورة الإسلامية التي رفعت شعار الاستقلال في القرار ومواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة والداعية إلى وحدة الأمة الإسلامية، ورفض كل أشكال الحروب والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة.

وأشاد الرئيس المشاط بمبادئ الثورة الإسلامية، ودعوتها إلى وحدة الأمة الإسلامية، مؤكدا على واحدية الموقف والمعركة وواحدية العدو لهذه الأمة المتمثل بأمريكا وإسرائيل.

وقال "نعتز بعلاقتنا الأخوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تمسكنا بالأخوة الإسلامية مع أبناء أمتنا هو موقف مبدئي لا يمكن التخلي عنه ولا المقايضة به في مزاد المساومات السياسية".
رقم : 915531
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