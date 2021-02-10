الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 شباط 2021 ساعة 22:34

موسكو تكشف عن هجوم أمريكي – غربي مستمر ضد روسيا

موسكو تكشف عن هجوم أمريكي – غربي مستمر ضد روسيا
 وقالت زاخاروفا أمام لجنة البرلمان الروسي المعنية بالتحقيق في التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الروسية

"نشهد هجومًا معلوماتيا منسقًا بعناية على الجمهور الروسي باستخدام جميع الأدوات - وسائل الإعلام الغربية وإمكانيات جديدة لنشر المعلومات المضللة من خلال المنصات الرقمية الأمريكية (شبكات التواصل الاجتماعي)، ونشر الفيديوهات بدعم سياسي مباشر من السلطات الغربية".

وأضافت زاخاروفا: "قبيل كل تلك الفعاليات غير المرخصة التي نراها في الوقت الحالي، تقوم شركات تكنولوجيا المعلومات ومحتكرو الإنترنت بنشر فيديوهات مضللة. ليس هناك شك على الإطلاق في أن إدارة هذه الشركات تتعمد ترويج هذا المحتوى على نطاق واسع باستخدام لوغاريتمات تحديد الأولويات. تم رصد ارتفاع حاد في عدد المشاهدات. كل هذا كان مرتبطًا بالدعم السياسي للتيار الغربي السائد، حيث انتشر تحريض صريح للمواطنين الروس لارتكاب أنشطة غير قانونية من خلال نشر معلومات مضللة".

وفي الخامس من الشهر الجاري أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن دبلوماسيي السويد وبولندا وألمانيا الذين شاركوا في تظاهرات غير مرخصة أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة الأراضي الروسية في أقرب وقت.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها: "تم استدعاء سفير مملكة السويد، والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة ألمانيا. تم تقديم احتجاج للدبلوماسيين على خلفية مشاركة موظفين دبلوماسيين بالقنصلية العامة للملكة السويد، وجمهورية بولندا في سان بطرسبرغ، وسفارة ألمانيا في موسكو في فعاليات غير مرخصة يوم 23 كانون الثاني/يناير 2021".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتقلت عناصر من ​الشرطة الروسية​ بعض أنصار المعارض الروسي ​أليكسي نافالني​ في وسط العاصمة الروسية موسكو بسبب قيامهم بتجمعات غير مصرح بها قانونا وتخل بالنظام العام.
مصدر : وكالات
رقم : 915533
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
10 شباط 2021
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
10 شباط 2021
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
10 شباط 2021
إيران تحيي اليوم الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية
10 شباط 2021
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
9 شباط 2021
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
9 شباط 2021
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
9 شباط 2021
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عنا ونحن نراهن عليها
المراسلة معصومة فروزان
9 شباط 2021
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
رئيسي من بغداد: الشعب العراقي لحمنا لحمكم ودمنا دمكم
9 شباط 2021
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
محمود علوي: أحبطنا الهجوم العسكري الأمريكي على إيران
9 شباط 2021
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
زهراء احمد - اسلام تايمز
8 شباط 2021
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
قائد الثورة الإسلامية يعفو عن نحو 4 آلاف سجين
8 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
"مشهد لبناني متشابك" أطماع خارجية وخلافات داخلية