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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 09:12

الدفاع الروسية تصد هجوم على قاعدة حميميم في سوريا

الدفاع الروسية تصد هجوم على قاعدة حميميم في سوريا
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء: "في الساعة 19:45 بتوقيت موسكو من 9 فبراير صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما على قاعدة حميميم الجوية باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى".

وأشار سيتنيك إلى أن وسائل المراقبة الموضوعية حددت أن القصف نفذ من داخل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

وشدد على أن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية، لافتا إلى أن قاعدة حميميم الروسية تعمل بنظام اعتيادي.

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب والتي نفذت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة.
رقم : 915580
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