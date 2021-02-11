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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 09:18

استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن غرب سلفيت

استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن غرب سلفيت
ذكرت مصادر محلية أن الشهيد عامر ارتقى ،أمس الاربعاء، بعد دهسه على الفور على الطريق القريب من مستوطنة ارئيل ونقلت جثمانَه قواتُ الاحتلال إلى الداخل المحتل.

وشهد الأسبوع الماضي استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال منهم الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما) من قرية رأس كركر غرب رام الله الذي تعرض للإعدام من المستوطنين.

وتعد مستوطنة أرائيل مركز الاستيطان في منطقة شمالي الضفة الغربية، فلا تبعد عن ما يسمّى خط الهدنة لعام 1949 غرباً سوى 17 (كم) وعن نهر الأردن شرقا21 (كم)، في حين لا تبعد عن القدس في الجنوب الشرقي سوى 60 (كم) وعن ملبس (بتاح تكفا) داخل "الخط الأخضر" 30 (كم) شمالاً.

كما تعدُّ أرائيل مركز الاستيطان؛ لكونها الأكثر تقدماً وتخطيطاً؛ فهي تحوي العديد من مراكز الخدمات اليومية.

وتعاني محافظة سلفيت من كثرة المستوطنات والمناطق الصناعية في أراضيها حيث بات عددها أكثر من قرى وبلدات المحافظة، وتتسبب بتلويث البيئة وتخريب الأراضي الزراعية وسرقتها.

ويعمل الاحتلال على بناء وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة، خاصة على الأراضي الفلسطينية الخصبة والمليئة بالمصادر الطبيعية.
رقم : 915583
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