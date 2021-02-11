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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 09:39

السودان...تشكيل فريق عمل لمواجهة الانفلات الأمني

السودان...تشكيل فريق عمل لمواجهة الانفلات الأمني
وجاء ذلك في أول اجتماع للمجلس بتشكيلته الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عقب الاجتماع، في تغريدة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، إنهم اتفقوا فوراً على تكوين فريقي عمل من الوزيرات والوزراء المعنيين لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة طوابير الوقود والخبز بالعاصمة والولايات، بالإضافة لفريق يعمل على معالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات البلاد مؤخراً.

وكان حمدوك قد أعلن الإثنين الماضي حكومته الجديدة من 25 وزيراً مع تأجيل تسمية وزير للتربية والتعليم لمزيد من التشاور.

وشهدت مدن مثل القضارف والأبيض ونيالا والفولة والفاشر وأم روابة والرهد في الأيام الماضية عمليات نهب وانفلات أمني عقب احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وأعلنت أكثر من ولاية فرض حالة الطوارئ وحظر التجول وإغلاق المدارس، واتهمت عناصر النظام السابق بالتورط في عمليات التخريب التي طاولت المؤسسات الحكومية والمحال التجارية.
مصدر : وكالات
رقم : 915587
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