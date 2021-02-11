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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 10:19

شيوخ جمهوريون يصفون الأدلة في محاكمة ترامب بـ‘‘المقنعة‘‘

شيوخ جمهوريون يصفون الأدلة في محاكمة ترامب بـ‘‘المقنعة‘‘
ولا يزال أمام الديمقراطيين مهمة شاقة لإدانة ترامب، حيث أعلن ستة جمهوريين فقط وقوفهم إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الخمسين للتصويت لصالح بدء المحاكمة. وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتا من أعضاء الحزب الجمهوري من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

مع ذلك، وصف كل من السيناتورين الجمهوريين جون ثون وسوزان كولينز القضية المعروضة يوم الأربعاء بأنها "مقنعة".

ووصف ثون أداء فريق الادعاء من الحزب الديمقراطي بالفعال للغاية وقال: "أعتقد أنهم كانوا فعالين للغاية." مضيفا: "كان لديهم عرض تقديمي قوي تم تجميعه بطريقة أعتقد أنها تجعله مقنعًا جدًا".

وأضاف ثون: "أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد في وضع النقاط على الحروف من خلال دفوعاتهم بالرجوع لحساب ترامب على تويتر، وأعتقد أنني قلت إنهم قاموا بعمل فعال بالعودة إلى الوراء عدة أشهر وعرض هذا السجل العام ".

من جهتها، وصفت السناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية من ولاية ماين، الجلوس خلال العرض التقديمي الذي قدمه الادعاء بأنه "هادئ للغاية" مضيفة "ربما سمعتم غيضا من فيض" مشيرة إلى أن اللقطات كانت "مثبتة".

وأضافت: "كانت العروض التقديمية مقنعة، لا سيما من قبل عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، ستايسي بلاسكيت، وأعتقد أيضًا أن النائب عن ولاية كولورادو كان جيدًا جدًا أيضًا".

وتابع كولينز: "لقد كانت استعادة مشاهد ذلك اليوم ببعض التفاصيل الإضافية تعزز اعتقادي بأنه كان يومًا فظيعًا لبلدنا وأنه لا شك في أنه كان محاولة لتعطيل عملية عد الأصوات الانتخابية".

وأضافت: "سأكون دائمًا ممتنًا لإنفاذ القانون ولشرطة الكابيتول لحمايتنا، لكنني فخورة أيضًا بحقيقة أننا عدنا في تلك الليلة وانتهينا من واجبنا الدستوري، لم ندع المشاغبين يحققون هدفهم المتمثل في تعطيل عملية التصويت."

وعرض فريق الادعاء شريط فيديو جديدا لأحداث الكابيتول ولقطات لم تعرض من قبل تظهر في مشاهد استثنائية لعملية الاقتحام.

وفي اللقطات التي تم عرضها، يمكن سماع أحد المتظاهرين المؤيدين لترامب يطلب معرفة مكان القاعة التي تتم فيها عملية إحصاء أصوات الهيئة الانتخابية، بينما يحاول ضابط شرطة الكابيتول والذي يدعى يوجين غودمان إبعاد المحتجين.

من جهة أخرى، حذر العديد من المشرعين الجمهوريين من مخاطر الاستمرار في محاكمة ترامب، مشيرين إلى أنها ستلقي بآثار سلبية على محاولات ترميم الانشقاق العمودي في البلاد بين اليمين واليسار كما أنها تقف في وجه الاجندة السياسية والتشريعية للرئيس جو بايدن وتؤخر التصديق على تعييناته الوزارية وفقا لآراء بعض المراقبين.
مصدر : وكالات
رقم : 915598
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