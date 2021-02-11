العميد باكبور: مستعدون للتصدي لأي تهديد محتمل

وفي مستهل هذه المناورات قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور ان الهدف من هذه المناورات هو التقييم الوضوعي والميداني لاحدث الانجازات والقدرات وتقييم الامكانيات العملانية الحديثة والقدرات الميدانية لجزء من احدث المعدات القتالية والدفاعية لحرس الثورة الاسلامية في وحدات الطائرات المسيرة ، الدروع ، الكوماندوز ، القوات الخاصة والمدفعية .



واضاف العميد باكبور قائلا : ان القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية والى جانب مهامها الجسيمة المتمثلة بضمان امن شمال غرب ، غرب ، جنوب شرق وشرق البلاد مستعدة بالكامل للتصدي لاي هجوم محتمل .