قتلى وجرحى من الجيش التركي في اشتباكات شمال العراق

وقالت الوزارة في بيان، إنه نتيجة الاشتباكات في منطقة عمليات "مخلب النسر 2"، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية، قتل جنديان وجرح 4 آخرون.



وأوضحت الوزارة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى قصف أهداف محددة في المنطقة بغارة جوية، ما كبد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، خسائر فادحة.



وكانت وزارة الدفاع التركية أطلقت ،أمس الأربعاء، عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، مشيرة إلى أن "هدف العملية يتمحور حول رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد".