تحالف العدوان يعترف بسقوط لواء كامل في مأرب

وذكرت تلك الصحف والمواقع التابعة لقوى العدوان ان الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أكبر القواعد العسكرية لقوات هادي في مأرب، وسط استمرار المعارك الضارية مع قوات هادي التي تحاول إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية نحو المدينة مركز المحافظة النفطية .



كما اعترفت تلك الصحف بسيطرة الجيش واللجان الشعبية على معسكر كوفل اللواء 312 مدرع بعد هجوم كبير في جبهة صرواح..



وقالت ايضا ان قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمت باتّجاه أول نقطة أمنية تابعة لـ ”الشرطة العسكرية” من جهة غرب المدينة، بعد أن تمكّنت القواتُ المتقدمةُ من تنفيذ عملية التفاف ناجحة تمكّنت خلالها من محاصَرة مسلحي التحالف في منطقة “الطلعة الحمراء” بجبهة صرواح.